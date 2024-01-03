День создания соломинки для коктейлей отмечают в мире

11:17, 03 января 2024, ПАИ

День рождения соломинки для коктейлей отмечают в мире сегодня, 3 января, сообщает сalend.ru.

Согласно легенде, первую искусственную соломинку для коктейля в конце 80-х годов XIX века изобрёл американский предприниматель Марвин Стоун. Он запатентовал её в 1888 году.

В середине 1930-х годов риелтор Джозеф Фридман усовершенствовал конструкцию соломинки для коктейлей: появился гофрированный участок, за счёт которого она могла изгибаться. На что он получил патент США в 1937 году.

Сегодня в мире каждый год продаётся 500 миллионов пластиковых гнущихся соломинок. Кроме того, в настоящий момент соломинки используются не только для напитков, но и для создания украшений и поделок.

Ранее была опубликована афиша новогодних мероприятий в Псковской области на 3 января. Ознакомиться с ней можно здесь.