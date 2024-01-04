О порядке уборки снега напомнили жителям Пыталовского района

19:10, 04 января 2024, ПАИ

О порядке уборки снега напомнила жителям глава Пыталовского района Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

«Сегодня опять снегом засыпает все дороги. Дорожные и коммунальные службы работают в соответствии с регламентом. Порядок расчистки дорог и улиц прежний: сначала региональные, потом местные. Придомовые территории многоквартирных домов очищаются силами управляющих компаний. Проезды и подъезды к ним – силами коммунальщиков. Подъезды к частным домам расчищаются собственниками этих домов. Территории у магазинов и ларьков – собственниками и владельцами», – написала она.

Вера Кондратьева также напомнила водителям соблюдать безопасный скоростной режим, поскольку видимость сейчас ограничена.

При возникновении проблем можно обращаться по телефонам: 23363 (ЕДДС), 122 (по вопросам отключения электроэнергии)