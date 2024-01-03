Власти Литвы намерены отказаться от преподавания русского языка в школах

22:37, 04 января 2024, ПАИ

Власти Литвы рассматривают возможность отказа от русского языка в школах страны, при этом не исключено введение преподавания на украинском. Об этом заявил министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас, его слова приводит ТАСС.

Министр считает, что стране следует по примеру Латвии и Эстонии отказаться от русских школ и от преподавания русского языка как иностранного, а вместо этого ориентироваться на официальные языки ЕС и дружественных стран. В частности, он предложил ввести обучение на украинском.

Ранее сообщалось, что в Литве собираются построить заграждение на границе с Россией и Белоруссией.

Напомним, ранее эстонская полиция хотела забрать у туристов шапки, перепутав флаги России и Словакии. Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что если в Латвии продолжат по-свински обращаться к русскому населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным решением.