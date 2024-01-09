Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На 2 млн вырастет число рабочих мест в России к 2030 году

Ещё более двух миллионов рабочих мест добавится к уже существующим в России до 2030 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на генерального директора ВНИИ труда Минтруда Дмитрия Платыгина.

На 2 млн вырастет число рабочих мест в России к 2030 году. Фото: ПАИ

По его словам, рынок для соискателей, который был сформирован в 2023 году, будет развиваться. При этом, для того чтобы привлечь квалифицированные кадры, работодателям приходится предлагать условия труда лучше, чем у конкурентов, подчеркнул Дмитрий Платыгин.

Основная же часть новых рабочих мест будет появляться в обрабатывающей промышленности, полагает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Это напрямую связано с развитием импортозамещения и оборонно-промышленного комплекса (ОПК), считает он.

Ранее стало известно, каких сотрудников не хватает псковским работодателям. Кроме того, псковские компании активно привлекают новых специалистов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 января 2024

На 2 млн вырастет число рабочих мест в России к 2030 году
09 января 2024

Подача воды восстановлена на улице Текстильной в Пскове
09 января 2024

О надвигающемся похолодании предупредили жителей Северо-Запада
09 января 2024

Степанов день наступил по народному календарю
09 января 2024

Международный день хореографа празднуется сегодня
08 января 2024

В России действуют новые штрафы за ЖКХ
08 января 2024

О том, какой была погода в Пскове зимой 1861 года, рассказали в архиве
08 января 2024

Учёный Богачёв предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...