На 2 млн вырастет число рабочих мест в России к 2030 году

08:22, 09 января 2024, ПАИ

Ещё более двух миллионов рабочих мест добавится к уже существующим в России до 2030 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на генерального директора ВНИИ труда Минтруда Дмитрия Платыгина.

По его словам, рынок для соискателей, который был сформирован в 2023 году, будет развиваться. При этом, для того чтобы привлечь квалифицированные кадры, работодателям приходится предлагать условия труда лучше, чем у конкурентов, подчеркнул Дмитрий Платыгин.

Основная же часть новых рабочих мест будет появляться в обрабатывающей промышленности, полагает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Это напрямую связано с развитием импортозамещения и оборонно-промышленного комплекса (ОПК), считает он.

Ранее стало известно, каких сотрудников не хватает псковским работодателям. Кроме того, псковские компании активно привлекают новых специалистов.