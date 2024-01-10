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Происшествия

Более 40 нарушителей задержали псковские пограничники за минувшие праздники

Более 40 нарушителей выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области за минувшие выходные и праздничные дни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Более 40 нарушителей задержали псковские пограничники за минувшие праздники. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

При этом благодаря современным беспилотным летательным аппаратам и содействию членов добровольных народных дружин псковские пограничники задержали 12 иностранцев, которые пытались незаконно пересечь госграницу России в Пыталовском и Печорском районах.

Всего в отношении нарушителей были наложены штрафы на общую сумму более 60 тысяч рублей.

Кроме того, против одного из иностранных граждан возбудили уголовное дело по статье 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы России).

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