Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Превышения концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе в Петербурге не выявлено

Превышений показателей гигиенических нормативов в отобранных пробах атмосферного воздуха после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге не обнаружено, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

Сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленобласти» взяли пробы в зоне возможного влияния дымовых выбросов в 12 точках: в Невском, Колпинском, Пушкинском и Фрунзенском районах Петербурга.

В пресс-службе ведомства также отметили, что в воздухе определялось содержание загрязняющих веществ, которые характерны для техногенного пожара: взвешенных веществ, сажи, оксида азота, формальдегида, аммиака и прочих.

Напомним, склад Wildberries в районе Шушары в Санкт-Петербурге загорелся сегодня, 13 января.

В компании уточнили, что товары, размещённые на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса, а покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы.

Кроме того, компания Wildberries рекомендовала своим партнёрам отвозить товары, которые планировалось разместить на складе в Санкт-Петербурге, в Псков, сообщается в официальном телеграм-канале компании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 января 2024

Новобранцы из Псковской области стали солдатами Преображенского полка
13 января 2024

Цикл фильмов о жизни в блокадном Ленинграде покажут в Псковской областной библиотеке
13 января 2024

Псковская библиотека «Радуга» приглашает на встречу с автором медиапроектов о природе Зауралья
13 января 2024

Семь проектов НКО Псковской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов
13 января 2024

Семейный спортивный праздник прошёл на стадионе «Святогорец» в Пушкинских Горах
13 января 2024

Публикуем фото с чемпионата Псковской области по зимнему дрифту
13 января 2024

90-летний юбилей отпраздновала жительница Псковского района Александра Матвеева
13 января 2024

Александр Котов поздравил журналистов с Днём российской печати

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...