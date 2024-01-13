Превышения концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе в Петербурге не выявлено

23:43, 13 января 2024, ПАИ

Превышений показателей гигиенических нормативов в отобранных пробах атмосферного воздуха после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге не обнаружено, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

Сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленобласти» взяли пробы в зоне возможного влияния дымовых выбросов в 12 точках: в Невском, Колпинском, Пушкинском и Фрунзенском районах Петербурга.

В пресс-службе ведомства также отметили, что в воздухе определялось содержание загрязняющих веществ, которые характерны для техногенного пожара: взвешенных веществ, сажи, оксида азота, формальдегида, аммиака и прочих.

Напомним, склад Wildberries в районе Шушары в Санкт-Петербурге загорелся сегодня, 13 января.

В компании уточнили, что товары, размещённые на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса, а покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы.

Кроме того, компания Wildberries рекомендовала своим партнёрам отвозить товары, которые планировалось разместить на складе в Санкт-Петербурге, в Псков, сообщается в официальном телеграм-канале компании.