Самозанятых пенсионеров могут исключить из списка работающих

12:28, 21 января 2024, ПАИ

Самозанятых пенсионеров, которые уплачивают добровольные взносы для пенсионного страхования, могут исключить из списка работающих граждан. Соответствующие поправки в 29-ю статью федерального закона 422-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» подготовило Министерство труда и социальной защиты РФ, пишут «Известия».

Благодаря этим нововведениям пенсии самозанятых пожилых россиян будут индексироваться, как и для неработающих пенсионеров. Также им будут выделяться пособия по уходу за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком. На данный момент законопроект находится на стадии межведомственного согласования.

Предложенные меры направлены на то, чтобы самозанятые пенсионеры могли не выбирать между увеличением размера своей пенсии в будущем и индексацией уже получаемой выплаты.