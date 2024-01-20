Встреча с петербургским экспертом по старообрядчеству состоялась в Пскове

14:59, 21 января 2024, ПАИ

Встреча читателей с кандидатом философских наук, доцентом кафедры философии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Кириллом Кожуриным состоялась в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Участники встречи узнали подробности из истории псковского старообрядчества, поскольку Кирилл Кожурин – автор множества книг на эту тему. Также они сами рассказали ему о некоторых российских знаменитостях, которые вышли из старообрядческой среды. Например, эксперт узнал, что советский футболист и хоккеист, один из создателей «Спартака» Николай Старостин был выходцем из порховских старообрядцев.

Также на встрече обсудили, что стало истинной причиной церковного раскола и насколько его последствия были не только трагическими, но и полезными для российского общества.