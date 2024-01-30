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Общество

Великолучан просят не парковаться на улице Люксембург во время уборки снега

Жителей Великих Лук просят не парковать машины на улице Розы Люксембург во время уборки снега и наледи, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Работы будут проводиться днём 31 января.

«Убедительная просьба – не парковать автомобили на участке дороги, чтобы не создавать помехи для выполнения работ, иначе их эвакуируют», – отметили в муниципалитете.

Ранее сообщалось, что коммунальщикам в России планируется поручить очистку балконов от снега и наледи, а в Псковской области ожидается до +3 градусов 30 января.

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