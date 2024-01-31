Выставка о царской семье открылась в Великих Луках

10:37, 31 января 2024, ПАИ

Выставка о царской семье (12+) открылась в Великолукском доме ветеранов, пишет Luki-News со ссылкой на городской Центр социального обслуживания.

Экспозиция рассказывает о жизни российского императора Николая II и членах его семьи.

«В семье императора детей воспитывали в строгости. Они не получали дорогих подарков, а наоборот много музицировали, читали и ставили спектакли», – отметили в публикации.

Напомним, что 2024 год объявлен Годом семьи, а его торжественное открытие состоялось в том числе и в Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на церемонии чествования семей региона в правительстве Псковской области вручил награды семьям, которые внесли значительный вклад в укрепление семейных ценностей и традиций.