Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставка о царской семье открылась в Великих Луках

Выставка о царской семье (12+) открылась в Великолукском доме ветеранов, пишет Luki-News со ссылкой на городской Центр социального обслуживания.

Выставка о царской семье открылась в Великих Луках. Фото: Luki-News

Экспозиция рассказывает о жизни российского императора Николая II и членах его семьи.

«В семье императора детей воспитывали в строгости. Они не получали дорогих подарков, а наоборот много музицировали, читали и ставили спектакли», – отметили в публикации.

Напомним, что 2024 год объявлен Годом семьи, а его торжественное открытие состоялось в том числе и в Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на церемонии чествования семей региона в правительстве Псковской области вручил награды семьям, которые внесли значительный вклад в укрепление семейных ценностей и традиций.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 января 2024

Электроэнергии временно не будет в деревне Гороховое озеро Островского района 1 февраля
31 января 2024

Похолодание прогнозируют в Европейской части России
31 января 2024

Путин подписал закон о компенсации за невыплату заработной платы
31 января 2024

Афанасьев день наступил по народному календарю
30 января 2024

Красногородцы плетут маскировочную сеть для участников СВО
30 января 2024

Детсадовцы из Пыталово помогли упаковать коробки с гуманитарной помощью для бойцов СВО
30 января 2024

Итоги работы проекта «Всё для Победы!» подвели в штабе общественной поддержки в Пскове
30 января 2024

Псковичи собрали средства на лечение кота Василия

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...