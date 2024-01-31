Выставка о царской семье открылась в Великих Луках
Выставка о царской семье (12+) открылась в Великолукском доме ветеранов, пишет Luki-News со ссылкой на городской Центр социального обслуживания.
Экспозиция рассказывает о жизни российского императора Николая II и членах его семьи.
«В семье императора детей воспитывали в строгости. Они не получали дорогих подарков, а наоборот много музицировали, читали и ставили спектакли», – отметили в публикации.
Напомним, что 2024 год объявлен Годом семьи, а его торжественное открытие состоялось в том числе и в Псковской области.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на церемонии чествования семей региона в правительстве Псковской области вручил награды семьям, которые внесли значительный вклад в укрепление семейных ценностей и традиций.
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