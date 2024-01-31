Электроэнергии временно не будет в деревне Гороховое озеро Островского района 1 февраля

10:31, 31 января 2024, ПАИ

Электроэнергии временно не будет в деревне Гороховое озеро Островского района завтра, 1 февраля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в Гороховом озере с 10:00 до 16:30.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, пояснили в администрации.

Телефон горячей линии: 8-800-220-02-20.