Электроэнергии временно не будет в деревне Гороховое озеро Островского района 1 февраля
Электроэнергии временно не будет в деревне Гороховое озеро Островского района завтра, 1 февраля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в Гороховом озере с 10:00 до 16:30.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, пояснили в администрации.
Телефон горячей линии: 8-800-220-02-20.
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