Евгений Васильев принял участие во встрече участников форума «Всё для Победы!» с Владимиром Путиным

11:09, 03 февраля 2024, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы, врач-травматолог Евгений Васильев принял участие в форуме «Всё для Победы!», который в Туле организовал Народный фронт. В рамках мероприятия с его участниками встретился президент России Владимир Путин.

«Я впервые участвовал в таком общении с главой государства. Владимир Владимирович сделал эту встречу максимально неформальной и тёплой. Он крайне точно давал оценки происходящему в мире, ходу СВО, с гордостью и уважительно отзывался о ребятах, которые на передовой, и о тех, кто делает всё для них и нашей победы», – сказал Евгений Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Президент умеет мотивировать, задать правильную мотивацию. Это признак настоящего лидера государства, – отметил он, добавив, что на форуме в Туле встретился с настоящими профессионалами своего дела: – С некоторыми пересекался и работал в зоне СВО».