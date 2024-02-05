Центр добровольчества Псковского района запустил акцию ко Дню защитника Отечества

17:55, 05 февраля 2024, ПАИ

Центр добровольчества Псковского района при поддержке администрации муниципалитета запустил акцию «Подарок солдату», приуроченную ко Дню защитника Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

До 15 февраля в Центр добровольчества можно передать подарки солдатам: детские рисунки, тёплые носки и перчатки, средства гигиены, письма и сладости.

Сбор гуманитарной помощи для участников СВО организован в домах культуры и Центре добровольчества Псковского района по адресу: Псков, улица Олега Кошевого, 4.

Более подробную консультацию можно получить по телефону 8-911-393-83-18 (Екатерина).