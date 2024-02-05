Центр добровольчества Псковского района запустил акцию ко Дню защитника Отечества
Центр добровольчества Псковского района при поддержке администрации муниципалитета запустил акцию «Подарок солдату», приуроченную ко Дню защитника Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.
До 15 февраля в Центр добровольчества можно передать подарки солдатам: детские рисунки, тёплые носки и перчатки, средства гигиены, письма и сладости.
Сбор гуманитарной помощи для участников СВО организован в домах культуры и Центре добровольчества Псковского района по адресу: Псков, улица Олега Кошевого, 4.
Более подробную консультацию можно получить по телефону 8-911-393-83-18 (Екатерина).
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