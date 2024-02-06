Псковичей приглашают на новый курс школы сахарного диабета в городской поликлинике

18:08, 06 февраля 2024, ПАИ

На новый курс школы сахарного диабета приглашает граждан Псковская городская поликлиника, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Занятия проходят под руководством врача-эндокринолога Елены Литвяковой. Записаться можно по телефону 29-90-28.

Напомним, школа создана для того, чтобы пациенты могли получить общие знания о сахарном диабете — о симптомах, причинах возникновения заболевания, о питании и физических нагрузках при диабете, о самоконтроле и лечении.