В Пскове почтили память Александра Пушкина

17:58, 10 февраля 2024, ПАИ

Торжественно-траурное мероприятие, посвящённое памяти Александра Пушкина, прошло в Пскове сегодня, 10 февраля. В нём приняли участие представители городской Думы, администрации Пскова, поэты, общественники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

«Александр Сергеевич внёс огромный вклад в развитие языка и литературы, его произведения читаются и изучаются буквально во всех странах и на всех языках мира. Мы, псковичи, по праву можем гордиться, что его имя связано именно с нашим краем», – сказал заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев.

В завершение мероприятия его участники возложили цветы к памятнику «Пушкин и крестьянка».