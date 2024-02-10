Гражданина Латвии фиктивно поставила на миграционный учёт псковичка

16:01, 11 февраля 2024, ПАИ

41-летняя псковичка в одной из деревень Палкинского района фиктивно поставила на миграционный учёт гражданина Латвии. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за такого рода противоправные деяния.

Правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.