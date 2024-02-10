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Происшествия

Гражданина Латвии фиктивно поставила на миграционный учёт псковичка

41-летняя псковичка в одной из деревень Палкинского района фиктивно поставила на миграционный учёт гражданина Латвии. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за такого рода противоправные деяния.

Правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

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