Музейный информационный центр в Изборске временно закрылся

17:37, 12 февраля 2024, ПАИ

Информационный центр музея-заповедника «Изборск» временно закрывается, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

«Надеемся на понимание и просим учитывать при планировании путешествия в Изборск. О дате возобновления работы обязательно сообщим дополнительно», – добавили в музее.

Входные билеты можно приобрести в кассах музея-заповедника, а также на сайте музея. Сувениры на память о поездке можно найти в музейном кафе «Блинная», на кассах Изборской крепости, в экспозициях и в выставочном зале. Там же можно взять напрокат ручку-гид и карту для самостоятельного путешествия.

Заказать экскурсионное обслуживание можно по телефону 8 (8112) 33-16-17 или по электронной почте izborsk@yandex.ru. Заявки принимаются по будням с 10:00 до 17:00.