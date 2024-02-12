Противоконфликтный тренинг провели для псковских семей
Противоконфликтный тренинг провели для псковских семей в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 12 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе штаба.
Мероприятие провела медиатор Ольга Алексеева при поддержке уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой. Семьи благодаря участию в тренинге получили навыки, необходимые для того, чтобы выходить из конфликтных ситуаций.
По итогам мероприятия участники сформировали список универсальных советов, которые в дальнейшем будут помогать справляться с проблемными и конфликтными ситуациями.
Ранее сообщалось, что творческий семейный квартирник прошёл в штабе общественной поддержки в Пскове.
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