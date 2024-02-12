Противоконфликтный тренинг провели для псковских семей

18:22, 12 февраля 2024, ПАИ

Противоконфликтный тренинг провели для псковских семей в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 12 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе штаба.

Мероприятие провела медиатор Ольга Алексеева при поддержке уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой. Семьи благодаря участию в тренинге получили навыки, необходимые для того, чтобы выходить из конфликтных ситуаций.

По итогам мероприятия участники сформировали список универсальных советов, которые в дальнейшем будут помогать справляться с проблемными и конфликтными ситуациями.

Ранее сообщалось, что творческий семейный квартирник прошёл в штабе общественной поддержки в Пскове.