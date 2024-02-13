50 лет совместной жизни отметили супруги из Стругокрасненского района

18:46, 13 февраля 2024, ПАИ

50 лет супружеской жизни отметила семейная пара из села Новоселье Стругокрасненского района, сообщили ПАИ в комитете юстиции Псковской области.

Геннадий Филиппович и Нина Петровна познакомились на новогоднем вечере в школе села Новоселье. Годы совместной жизни показали, что та встреча была судьбоносной.

Большую часть трудовой жизни супруги работали в совхозе. Нина Петровна – дояркой, Геннадий Филиппович – трактористом.

Семейная пара вырастила двух детей, а также у них уже есть внуки и правнуки.

Торжественную церемонию регистрации юбилейной свадьбы провела начальник отдела ЗАГС Стругокрасненского района Наталья Дмитриева. По доброй традиции супруги поставили подписи в почётной книге «золотых» юбиляров.

Семейной паре пожелали здоровья и благополучия.