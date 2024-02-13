Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

50 лет совместной жизни отметили супруги из Стругокрасненского района

50 лет супружеской жизни отметила семейная пара из села Новоселье Стругокрасненского района, сообщили ПАИ в комитете юстиции Псковской области.

50 лет совместной жизни отметили супруги из Стругокрасненского района. Фото предоставил комитет юстиции Псковской области

Геннадий Филиппович и Нина Петровна познакомились на новогоднем вечере в школе села Новоселье. Годы совместной жизни показали, что та встреча была судьбоносной.

Большую часть трудовой жизни супруги работали в совхозе. Нина Петровна – дояркой, Геннадий Филиппович – трактористом.

Семейная пара вырастила двух детей, а также у них уже есть внуки и правнуки.

Торжественную церемонию регистрации юбилейной свадьбы провела начальник отдела ЗАГС Стругокрасненского района Наталья Дмитриева. По доброй традиции супруги поставили подписи в почётной книге «золотых» юбиляров.

Семейной паре пожелали здоровья и благополучия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 февраля 2024

В клинику Педиатрического университета доставили 17-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП в Псковской области
13 февраля 2024

50 лет совместной жизни отметили супруги из Стругокрасненского района
13 февраля 2024

Псковичам рассказали о новых правилах трудоустройства
13 февраля 2024

Псковская область успешно справляется с отработкой информационных угроз
13 февраля 2024

Порховчане присоединились к акции «Дарите книги с любовью»
13 февраля 2024

70 обращений поступило в Псковский травмпункт за вчерашний день
13 февраля 2024

О школе для пациентов с сахарным диабетом спросили депутата Игоря Дитриха в штабе общественной поддержки
13 февраля 2024

Более 12 тысяч заявок поступило на Всероссийский конкурс отечественных брендов «Знай наших»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...