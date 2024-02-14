Обязательную маркировку моторных масел могут ввести в России

08:40, 14 февраля 2024, ПАИ

В России могут ввести обязательную маркировку моторных масел и смазок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Министерства промышленности и торговли Михаила Юрина в правительство.

«Минпромторг и Минэнерго считают целесообразным запуск процесса по подготовке к проведению эксперимента по маркировке товарных масел и смазочных материалов средствами идентификации», – говорится в документе.

Это связано с тем, что на внутренний рынок стало поступать множество малоизвестных марок товарных масел и смазок после ухода крупных иностранных брендов. Отмечается, что всего на рынке появилось более 500 малоизвестных марок этой продукции.

При этом, согласно документу, отсутствует государственный контроль по администрированию оборота масел и смазок на внутреннем рынке из-за отсутствия данных об объемах производства, номенклатуре и потребительских свойствах выпускаемых товаров.

Сейчас вопрос маркировки масел и смазок – задача, поставленная правительством, отметил оператор государственной системы маркировки «Честный знак».