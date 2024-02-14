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Культура

Можно или нет переводить Пушкина, обсудили в Псковской областной библиотеке

Встреча-посвящение «Наше слово о Пушкине», приуроченная к 225-летию со дня рождения и 187-й годовщине гибели Александра Пушкина, прошла в среду, 14 февраля, в Псковской областной библиотеке им. Курбатова. В рамках мероприятия представлен международный виртуальный проект «Читаем вместе: Пушкин», сообщает корреспондент ПАИ.

Теряется ли "слово" при переводе Пушкина, обсудили в областной библиотеке. Фото: ПАИ

Принять участие в совместном проекте с библиотеками Беларуси и Казахстана и получить диплом участника международного проекта может каждый. Чтобы стать участником проекта, необходимо принять участие в видеочтениях произведений поэта или сформировать подборку цитат.

Также на встрече обсудили возможность перевода пушкинской поэзии, опровергая утверждение русской писательницы Надежды Теффи о том, что «Пушкина переводить нельзя, поскольку исчезает магическая радиоактивность и эмоциональная сущность». Об особенностях перевода произведений Пушкина рассказала член Союза писателей России, прозаик, переводчик, автор текста гимна Псковской области Татьяна Рыжова.

Погрузиться в поэзию всем гостям встречи помогли актеры псковского народного коллектива камерного «Театра Слова» имени Л. И. Изотова, которые исполнили произведения Пушкина и авторские строки о нем.

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