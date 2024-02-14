Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ситуацию с подачей отопления в одном из микрорайонов Великих Лук прокомментировали в администрации

Ситуацию с подачей отопления в заречном микрорайоне в Великих Луках прокомментировали в администрации города. Об этом пишет Luki-News.

В последнее время некоторые великолучане жалуются на перебои отопления в многоквартирных домах. Особенно на ситуацию сетуют жители заречного микрорайона, который обслуживает котельная № 5. Один раз они остались без тепла в период новогодних праздников.

Котельная № 5, осуществляющая теплоснабжение абонентов заречного района, сейчас работает в штатном режиме, пояснили в администрации Великих Лук.

2 января в 00:20 произошла авария в электросетях ПО «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Из-за этого отключили электроэнергию в заречном микрорайоне и в котельной № 5.

После подключения электроэнергии специалисты с целью недопущения множественных порывов в тепловых сетях в домах и социальных объектах поэтапно начали запуск оборудования котельной.

В нормативное время теплоноситель на отопление и горячее водоснабжение подали всем пользователям. Аварий на теплотрассах и в домах не допустили.

После того, как возобновилась работа котельной № 5, провели работы по удалению воздушных заторов в стояках внутренней системы отопления, заключили в администрации муниципалитета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2024

Псковичей приглашают поучаствовать в онлайн-викторине на знание родного края
14 февраля 2024

В Псковской области уделят особое внимание трудоустройству ветеранов СВО и подростков
14 февраля 2024

Председатель КУГИ Псковской области Наталья Серебренникова станет гостьей программы «Среда обитания»
14 февраля 2024

Юных псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков «Обитатели Полистовья»
14 февраля 2024

До -9 градусов прогнозируют в Псковской области 15 февраля
14 февраля 2024

Михаил Ведерников наградил работников Псковского перинатального центра
14 февраля 2024

Михаил Ведерников с рабочим визитом находится в Псковском перинатальном центре
14 февраля 2024

Около восьми тысяч жителей Псковской области посетили музей «Поезд Победы»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...