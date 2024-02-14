Ситуацию с подачей отопления в одном из микрорайонов Великих Лук прокомментировали в администрации

14:39, 14 февраля 2024, ПАИ

Ситуацию с подачей отопления в заречном микрорайоне в Великих Луках прокомментировали в администрации города. Об этом пишет Luki-News.

В последнее время некоторые великолучане жалуются на перебои отопления в многоквартирных домах. Особенно на ситуацию сетуют жители заречного микрорайона, который обслуживает котельная № 5. Один раз они остались без тепла в период новогодних праздников.

Котельная № 5, осуществляющая теплоснабжение абонентов заречного района, сейчас работает в штатном режиме, пояснили в администрации Великих Лук.

2 января в 00:20 произошла авария в электросетях ПО «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Из-за этого отключили электроэнергию в заречном микрорайоне и в котельной № 5.

После подключения электроэнергии специалисты с целью недопущения множественных порывов в тепловых сетях в домах и социальных объектах поэтапно начали запуск оборудования котельной.

В нормативное время теплоноситель на отопление и горячее водоснабжение подали всем пользователям. Аварий на теплотрассах и в домах не допустили.

После того, как возобновилась работа котельной № 5, провели работы по удалению воздушных заторов в стояках внутренней системы отопления, заключили в администрации муниципалитета.