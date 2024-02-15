Концерт в годовщину вывода войск из Афганистана прошёл в Пскове

15:03, 15 февраля 2024, ПАИ

Торжественный концерт, посвящённый 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошёл в Доме офицеров сегодня, 15 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Перед началом концерта к собравшимся обратился руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов. Он зачитал приветственный адрес губернатора Михаила Ведерникова.

«Наши воины с честью исполняли свой долг, оберегая геополитические интересы нашего государства, противодействуя международному терроризму и экстремизму. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб в этих конфликтах. Ценой своей жизни они подарили людям мир, свободу и надежду на лучшее. Вечная им память и слава. И с особым уважением всегда будем относиться к героям, которые вернулись домой, к своим родным и близким», – говорится в приветственном адресе главы региона. Также губернатор пожелал воинам-интернационалистам, ветеранам войн и вооруженных конфликтов, их родным и близким здоровья, счастья и душевного спокойствия.

Андрей Вьюнов вручил от лица главы региона Михаила Ведерникова награды ветеранам-афганцам.

«От лица председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова и депутатов выражаю искреннюю благодарность за ваш выполненный долг, за ваш подвиг. В истории Российского государства были разные времена, но всегда Россия опиралась на свою армию и на великого русского солдата. Так было, так есть и так будет всегда! Вы – поколение, которое воспитало новых защитников Отечества. Спасибо вам за это», — поблагодарил воинов-интернационалистов депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

Ранее сообщалось, что митинг памяти прошёл в сквере у Дома офицеров в Пскове. Фотографии с церемонии возложения цветов к памятнику смотрите здесь.

Напомним, что 15 февраля отмечается 35-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.