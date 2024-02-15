О ещё одном герое СВО рассказал Михаил Ведерников

19:36, 15 февраля 2024, ПАИ

О ещё одном герое специальной военной операции рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Ещё один участник спецоперации – с позывным Волк. Был мобилизован и сразу принял твёрдое решение идти защищать свою страну. Здесь он попал в боевое братство и нашёл много настоящих друзей, с кем можно идти и в разведку, и в бой. Это самое важное – в любой ситуации знать, что у тебя есть плечо товарища, на которое можно опереться», – написал глава региона.

Напомним, что в Telegram-канале Михаила Ведерникова появилась новая рубрика, в рамках которой он делится информацией о героях спецоперации. Ранее губернатор рассказал о подвигах гвардии рядового Никиты Кухаренко, Антония Перевертайло, Руслана Русских и других.