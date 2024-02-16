При псковском храме организована работа стоп-абортной консультации

23:03, 16 февраля 2024, ПАИ

Службой милосердия при храме Святителя Луки Крымского в Пскове организована работа стоп-абортной консультации. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

На официальном информационном портале службы милосердия храма Святителя Луки Крымского при Псковской городской клинической больнице было объявлено о начале работ стоп-абортных консультаций. Их предоставляют всем будущим мамам, столкнувшимся с тяжёлой жизненной ситуацией. По итогам первых недель работы уже имели место случаи отказа от совершения убийства собственного ребёнка.