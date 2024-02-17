Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День российских студотрядов отмечают сегодня

День российских студенческих отрядов отмечают сегодня, 17 февраля. Произошло это после подписания президентом РФ В.В. Путиным соответствующего указа № 86 от 21 февраля 2015 года, сообщает сайт calend.ru.

Студенческое движение стало в определённом смысле одной из визитных карточек молодёжного движения в Советском Союзе. За период своего существования и развития студенческие отряды внесли неоценимый вклад в достижения экономики СССР, особенно тогда, когда речь шла о реализации масштабных строительных проектов, которые чаще всего были связаны с развитием удалённых, труднодоступных территорий страны, где всегда требовались дополнительные трудовые резервы.

Студенческие отряды не только помогали решать важные экономические задачи, поставленные государством, они стали своего рода кузницей кадров. Студенты получали практические навыки профессиональной деятельности, многие из них начинали свой профессиональный рост именно с участия в студенческом стройотряде. Всего за советский период через студотряды прошло около 13 миллионов человек, а начиналось всё в 1959 году лишь с чуть более трёх сотен добровольцев МГУ.

Освоение целинных земель, строительство железных дорог (Абакан – Тайшет, БАМ и других), освоение газовых и нефтяных месторождений, строительство нефте- и газопроводов, подготовка объектов к Олимпиаде-80, ликвидация последствий стихийных бедствий (землетрясений и наводнений), строительство и ремонт школ, детских садов, помощь детским домам, сельскохозяйственные работы – практически везде принимали активное участие бойцы студенческих отрядов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 февраля 2024

В Опочке прошёл турнир по шахматам среди школ-интернатов
17 февраля 2024

В Опочке дали старт Году семьи
17 февраля 2024

Адресное информирование избирателей начинается в Псковской области сегодня
16 февраля 2024

В Порхове и Гдове дан старт Году семьи
16 февраля 2024

Не стало Дмитрия Маркова
16 февраля 2024

Себежанка выступит в телевизионном шоу «Ну-ка все вместе хором!»
16 февраля 2024

В ряды юнармейского отряда имени Героя России Дмитрия Григорьева вступили пятеро школьников из Новосокольников 
16 февраля 2024

Ветеран труда из Опочки отпраздновала своё 90-летие

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...