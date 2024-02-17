День российских студотрядов отмечают сегодня

10:21, 17 февраля 2024, ПАИ

День российских студенческих отрядов отмечают сегодня, 17 февраля. Произошло это после подписания президентом РФ В.В. Путиным соответствующего указа № 86 от 21 февраля 2015 года, сообщает сайт calend.ru.

Студенческое движение стало в определённом смысле одной из визитных карточек молодёжного движения в Советском Союзе. За период своего существования и развития студенческие отряды внесли неоценимый вклад в достижения экономики СССР, особенно тогда, когда речь шла о реализации масштабных строительных проектов, которые чаще всего были связаны с развитием удалённых, труднодоступных территорий страны, где всегда требовались дополнительные трудовые резервы.

Студенческие отряды не только помогали решать важные экономические задачи, поставленные государством, они стали своего рода кузницей кадров. Студенты получали практические навыки профессиональной деятельности, многие из них начинали свой профессиональный рост именно с участия в студенческом стройотряде. Всего за советский период через студотряды прошло около 13 миллионов человек, а начиналось всё в 1959 году лишь с чуть более трёх сотен добровольцев МГУ.

Освоение целинных земель, строительство железных дорог (Абакан – Тайшет, БАМ и других), освоение газовых и нефтяных месторождений, строительство нефте- и газопроводов, подготовка объектов к Олимпиаде-80, ликвидация последствий стихийных бедствий (землетрясений и наводнений), строительство и ремонт школ, детских садов, помощь детским домам, сельскохозяйственные работы – практически везде принимали активное участие бойцы студенческих отрядов.