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Общество

200 пластмассовых эмбрионов человека попыталась ввезти женщина без гражданства из Эстонии в Россию

200 пластмассовых эмбрионов человека попыталась ввезти женщина без гражданства из Эстонии в Россию, сообщили в пресс-службе ФТС.

Здесь и далее фото ФТС

Женщина пересекала границу в пункте пропуска Ивангород. Таможенники признали партию коммерческой, в таком случае ее нужно было задекларировать. Сами изделия, судя по этикеткам, были произведены в немецком городе Эстринген. Модели выполнены из пластика, на них нанесена надпись «не игрушка!».

Нарушительница пояснила, что выполняла просьбу третьих лиц. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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