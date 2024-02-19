200 пластмассовых эмбрионов человека попыталась ввезти женщина без гражданства из Эстонии в Россию
200 пластмассовых эмбрионов человека попыталась ввезти женщина без гражданства из Эстонии в Россию, сообщили в пресс-службе ФТС.
Женщина пересекала границу в пункте пропуска Ивангород. Таможенники признали партию коммерческой, в таком случае ее нужно было задекларировать. Сами изделия, судя по этикеткам, были произведены в немецком городе Эстринген. Модели выполнены из пластика, на них нанесена надпись «не игрушка!».
Нарушительница пояснила, что выполняла просьбу третьих лиц. Возбуждено дело об административном правонарушении.
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200 пластмассовых эмбрионов человека попыталась ввезти женщина без гражданства из Эстонии в Россию
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