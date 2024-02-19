Концерт для военных и их семей пройдёт в Пскове

12:50, 19 февраля 2024, ПАИ

Для военнослужащих и членов их семей пройдёт концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества, 26 февраля в Доме культуры культурно-досугового центра 104-го полка 76-й гвардейской дивизии в Пскове в 16:00. Об этом сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».

В рамках торжественного мероприятия исполнят песни о героях и их подвигах, о любви к Родине.

Для регистрации в качестве гостя необходимо прислать свое Ф.И.О. руководителю Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Ольге Болотовой (https://vk.com/id12417033). Эти данные потребуются для прохождения контрольно-пропускного пункта.

Ранее сообщалось, что 20 февраля военный оркестр даст концерт в Пскове, а 24 февраля состоится концерт органной музыки.