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Общество

Концерт для военных и их семей пройдёт в Пскове

Для военнослужащих и членов их семей пройдёт концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества, 26 февраля в Доме культуры культурно-досугового центра 104-го полка 76-й гвардейской дивизии в Пскове в 16:00. Об этом сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».

В рамках торжественного мероприятия исполнят песни о героях и их подвигах, о любви к Родине.

Для регистрации в качестве гостя необходимо прислать свое Ф.И.О. руководителю Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Ольге Болотовой (https://vk.com/id12417033). Эти данные потребуются для прохождения контрольно-пропускного пункта.

Ранее сообщалось, что 20 февраля военный оркестр даст концерт в Пскове, а 24 февраля состоится концерт органной музыки.

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