В Псковской области проходит молодёжный конкурс рекламы профессий «Это мой выбор!»
В Псковской области проходит молодёжный конкурс рекламы профессий «Это мой выбор!». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
В конкурсе может принимать участие – снимать и монтировать видеоролики – молодёжь от 14 до 25 лет. Работа может быть индивидуальной и коллективной. Герои ролика – работающие граждане от 18 лет, которые талантливо проявляют себя в своей профессии. Ознакомиться с положением о конкурсе можно здесь.
Лучшие конкурсные работы будут транслировать на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.
Организатор конкурса – Молодёжный кадровый центр Псковской области.
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