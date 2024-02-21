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Общество

Россиянин выставил на продажу печать древнеримского царя за 7,6 миллиона рублей

Житель Волгоградской области продаёт печать древнеримского царя Сервия Туллия за 7,6 миллиона рублей, сообщает Lenta.ru.

По словам мужчины, печать досталась ему от дяди, который работал в ломбарде в Москве. Однажды к нему якобы пришёл итальянец и заложил редкий артефакт, который дядя позже и приобрёл.

Специалисты считают, что подобные вещи действительно могут стоить огромных денег, но проверить их подлинность сложно, для этого нужно проводить экспертизу. Они также рекомендовали гражданам с опаской относиться к таким объявлениям.

Ранее сообщалось, что в немецких библиотеках начали массово воровать старинные издания русских классиков.

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