Россиянин выставил на продажу печать древнеримского царя за 7,6 миллиона рублей

23:18, 21 февраля 2024, ПАИ

Житель Волгоградской области продаёт печать древнеримского царя Сервия Туллия за 7,6 миллиона рублей, сообщает Lenta.ru.

По словам мужчины, печать досталась ему от дяди, который работал в ломбарде в Москве. Однажды к нему якобы пришёл итальянец и заложил редкий артефакт, который дядя позже и приобрёл.

Специалисты считают, что подобные вещи действительно могут стоить огромных денег, но проверить их подлинность сложно, для этого нужно проводить экспертизу. Они также рекомендовали гражданам с опаской относиться к таким объявлениям.

Ранее сообщалось, что в немецких библиотеках начали массово воровать старинные издания русских классиков.