Пропавшего почти два года назад великолучанина продолжают разыскивать в Псковской области

23:53, 24 февраля 2024, ПАИ

39-летнего Александра Лобанова продолжают разыскивать в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

С 22 марта 2022 года местоположение великолучанина неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые. Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться в ОМВД России по Великим Лукам по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД), 02 или 112.