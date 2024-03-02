В Госдуму внесли законопроект о списании процентов по кредитам военнослужащих СВО

16:36, 02 марта 2024, ПАИ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о списании процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, для бойцов спецоперации, сообщает РИА Новости.

Предлагается внести изменения в закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы РФ, лицами, принимающими участие в СВО, а также членами их семей.

В пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Правительство РФ подготовило поправки, улучшающие условия кредитных каникул для бойцов специальной военной операции: они предусматривают списание процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов. Кроме того, вдов участников СВО запретят увольнять в течение года после смерти мужа.