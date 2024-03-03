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Общество

Производители шоколада уменьшают долю какао из-за роста цен

Производители шоколада начали сокращать вес продукции и шоколада в её составе на фоне рекордного удорожания какао, сообщает агентство «Прайм».

Сообщается, что представители шоколадного рынка не ожидают падения цен на какао в ближайшее время, что заставляет их продолжать сокращать долю шоколада в продукции. Удорожание обусловлено засухой, болезнями и структурными проблемами в Западной Африке, где находятся крупнейшие в мире производители какао.

Так, производитель Nestlé представил на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха Aero, вес которых на две трети ниже, чем у конкурентов, а последним дополнением в линейке Kit Kat стал шоколадный пончик с глазурью, который покрыт шоколадом только частично.

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