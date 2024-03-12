Более четырёх тонн мяса пытались перевезти без холодильника через госграницу в Псковской области
Ввоз более четырёх тонн говядины в четвертинах на кости пресекли на российско-белорусской границе в Псковской области. Партия мяса перевозилась в машине, не оснащенной холодильным оборудованием. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Продукция следовала из Белоруссии в неизвестном направлении. Около 4,1 тонны мяса перевозилось без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, подтверждающих безопасность продукции.
Говядина на кости, перевозившаяся в ненадлежащих условиях, возвращена в Белоруссию.
Ранее сообщалось, что почти тонну белорусской колбасы не пропустили через госграницу в Псковской области.
Более четырёх тонн мяса пытались перевезти без холодильника через госграницу в Псковской области
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