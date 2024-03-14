Всемирный день прав потребителей отмечают 15 марта

07:46, 15 марта 2024, ПАИ

15 марта международная общественность отмечает Всемирный день прав потребителей, или Всемирный день защиты прав потребителей, проведение которого решением ООН приурочено к годовщине выступления американского президента Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе США в 1962 году.

Тогда в выступлении президента были сформулированы четыре основных права потребителя: право на безопасность, право на информацию, право на выбор, право быть услышанным. Позднее к ним добавились еще четыре: право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей, право на здоровую окружающую среду.

Впервые День отметили 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день прав потребителей, и с тех пор проводится ежегодно.

Всемирная организация союзов потребителей — это независимая некоммерческая организация, которая ведет свою историю с 1961 года и объединяет более 200 общественных и государственных организаций, занимающихся проблемами защиты прав потребителей из более 100 стран. Она защищает интересы потребителей всего мира, способствует развитию общественного потребительского движения и системы защиты прав потребителей в целом. Представляет интересы потребителей в ЮНЕСКО, структурах ООН, в ряде других международных организаций экономической и социальной направленности, а также оказывает помощь своим членам в обучении специалистов, обеспечении информации в области защиты прав потребителей.

В России День прав потребителей получил признание после принятия Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» 7 февраля 1992 года. В законе регулируются отношения между потребителями и изготовителями, импортерами, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливаются права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственная и общественная защита их интересов, а также определяется механизм реализации этих прав.