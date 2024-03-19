С Днём моряка-подводника поздравил военнослужащих и ветеранов Борис Елкин

10:05, 19 марта 2024, ПАИ

С Днём моряка-подводника поздравил военнослужащих и ветеранов глава Пскова Борис Елкин.

«Сегодня в России отмечается День подводника. Этот праздник посвящён подводным лодкам, их экипажам и всем, кто связан с подводными операциями», – отметил он в своём Telegram-канале.

Пскову выпала честь иметь шефство над атомной подлодкой с названием «Псков», которая в прошлом году отпраздновала 30-летие подъёма военно-морского флага. Субмарина базируется на Северном флоте, в посёлке Видяево Мурманской области, рассказал Борис Елкин.

«От всей души поздравляю военнослужащих, ветеранов и гражданский персонал подводных сил Военно-Морского Флота России с праздником. Благодарю за профессионализм и мастерство в выполнении государственных задач по обеспечению безопасности морских объектов и территорий. Желаю и дальше развивать свои навыки и знания в области подводного плавания, успешной службы своей стране по защите её интересов. И, как говорят моряки, чтобы количество погружений равнялось количеству всплытий!» – поздравил глава Пскова.