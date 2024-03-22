Застройщик кампуса ПсковГУ срывает стройку на 500 млн рублей в Челябинской области

18:37, 22 марта 2024, ПАИ

Компания-застройщик «Хатман групп» срывает стройку более чем на 500 миллионов рублей в Челябинской области. Компания с таким же названием в своё время не справилась с контрактом при строительстве кампуса ПсковГУ на берегу Великой в Пскове.

Уральские СМИ сообщают, что администрация Челябинской области разорвала контракт с застройщиком из-за низких темпов работ. Подрядчик не вёл работы несколько месяцев.

Первоначально выполнить работы требовалось не позднее 25 декабря 2024 года. При этом по дополнительному соглашению сроки изменили: исполнить обязательства компании предстояло к 1 сентября 2025 года. Заказчик перевёл исполнителю аванс в размере 56,1 млн рублей. К марту 2024 года компания освоила 13,5 млн рублей – 2,7 % от общего объёма работ. Власти указывали, что низкие темпы ведут к срыву строительства социально значимого объекта. При этом финансирование поступало исключительно из бюджета Челябинской области и Катав-Ивановского района.