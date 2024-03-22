37 человек госпитализированы после теракта в «Крокус Сити Холле»
37 человек доставили в больницы с различными ранениями после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Напомним, о стрельбе в «Крокус Сити Холле» сообщили вечером 22 марта. Чуть позже стало известно о взрыве и пожаре в здании.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
По данным ЦОС ФСБ России, при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области погибло 40 человек и пострадало более сотни.
Федеральные и региональные власти, правительства ряда стран мира выражают соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
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