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Возвращение гусей сегодня предвещает урожайный год

Никифор — патриарх Константинопольский, чья память чтится в этот день, жил в VIII-IX веках, сообщает calend.ru. Он почитается в лике святителя. Никифор был ревностным защитником икон, поэтому после воцарения на престоле императора-иконоборца Льва Армянина его сослали в монастырь на берегу Босфора, где он и скончался. Когда мощи патриарха были обретены, они оказались нетленными.

В народе говорили, что солнце все больше топит снег, а вешние воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. В этот день хозяин леса просыпался и выходил из своего зимнего жилища. На Руси медведь считался человеком, только в другом облике; недаром существует множество легенд о превращении медведя в человека и наоборот. Некоторые части медвежьего тела использовали в обрядах: по лапе, например, гадали.

На Никифора ждали гусей: если они прилетали в этот день — это предвещало урожайный год. А если гуси начинали «полоскаться» в воде — значит, не за горами тепло. О теплых днях говорил и прилет жаворонка первым из весенних птиц; а вот если первым прилетал зяблик — это обещало холодную погоду. Туманы в этот день предсказывали дождливое лето.

Выходили в этот день на рыбалку. Говорили, что по последнему льду хорошо клюют плотва, окунь и язь.

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