Кровлю укладывают на колокольне Троицкого собора в Пскове

10:00, 26 марта 2024, ПАИ

Реставрация колокольни Троицкого собора продолжается в Псковском кремле. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»







Специалисты устанавливают стропильную систему, выполняется покрытие кровли, работы идут внутри здания. Отметим, что все деревянные элементы обработаны био- и огнезащитными составами.

Ранее были укреплены фундаменты и нижние ярусы, там же заменена стропильная система. Позолотой покрыты крест, шпиль, циферблат часов. Уникальный механизм часов приведен в порядок.