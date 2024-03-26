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Общество

Кровлю укладывают на колокольне Троицкого собора в Пскове

Реставрация колокольни Троицкого собора продолжается в Псковском кремле. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

  • Кровлю укладывают на колокольне Троицкого собора в Пскове
    Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Кровлю укладывают на колокольне Троицкого собора в Пскове
    Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Кровлю укладывают на колокольне Троицкого собора в Пскове
    Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Кровлю укладывают на колокольне Троицкого собора в Пскове
    Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты устанавливают стропильную систему, выполняется покрытие кровли, работы идут внутри здания. Отметим, что все деревянные элементы обработаны био- и огнезащитными составами.

Ранее были укреплены фундаменты и нижние ярусы, там же заменена стропильная система. Позолотой покрыты крест, шпиль, циферблат часов. Уникальный механизм часов приведен в порядок.

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