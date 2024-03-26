Число погибших свиней при пожаре в Невельском районе пока неизвестно

10:15, 26 марта 2024, ПАИ

Число погибших свиней при пожаре в свиноводческом комплексе в деревне Исаково Невельского района на данный момент неизвестно. Площадка выгорела полностью, сообщает корреспондент ПАИ с места ЧП.

Два корпуса свинокомплекса обрушились. Сейчас идёт разбор и проливка конструкций. Работают пожарные отряды из Невеля, Великих Лук и Усвят. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – короткое замыкание.

По информации ПАИ, в комплексе содержалось 12 тысяч свиней, часть из них удалось вывести. Сколько погибло в огне, уточняется. Данных у собственников предприятия пока нет.