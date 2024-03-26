Число погибших свиней при пожаре в Невельском районе пока неизвестно
Число погибших свиней при пожаре в свиноводческом комплексе в деревне Исаково Невельского района на данный момент неизвестно. Площадка выгорела полностью, сообщает корреспондент ПАИ с места ЧП.
Два корпуса свинокомплекса обрушились. Сейчас идёт разбор и проливка конструкций. Работают пожарные отряды из Невеля, Великих Лук и Усвят. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – короткое замыкание.
По информации ПАИ, в комплексе содержалось 12 тысяч свиней, часть из них удалось вывести. Сколько погибло в огне, уточняется. Данных у собственников предприятия пока нет.
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