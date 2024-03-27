Псковичи рассказали, что посоветовали бы себе в студенческие годы

19:16, 27 марта 2024, ПАИ

Что посоветовали бы себе псковичи, если бы у них была возможность вернуться в студенческие годы, сообщает сервис SuperJob.

22 % псковичей посоветовали бы себе учиться лучше, 17 % – выбирать правильную профориентацию, 9 % – наслаждаться молодостью.

6 % сказали бы себе, что они всё делают правильно.

4 % респондентов посоветовали бы себе начинать работать как можно раньше и проходить стажировки, 3 % – быть решительнее, ещё 3 % – стремиться к большему и не терять время зря, по 2 % респондентов призвали бы себя быть самостоятельнее и внимательнее, начинать копить деньги и предостерегли бы от раннего брака.

Также прозвучали советы поступать в аспирантуру, перевестись на дневное обучение, изучать иностранные языки (особенно английский и китайский), открывать свой бизнес, беречь здоровье, общаться, путешествовать и веселиться, как можно раньше брать ипотеку и покупать биткоины.

Ранее жители Пскова рассказали о своих самых безрассудных поступках в студенчестве. Также сообщалось, что шесть из десяти псковских мужчин не согласились бы пойти в декретный отпуск вместо жён.