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Общество

Пскович камнем разбил витрину цветочного магазина и украл оттуда цветы и мягкую игрушку

Псковича осудят за кражу из цветочного магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что пьяный мужчина пришёл к одному из цветочных магазинов Пскова после его закрытия, камнем разбил стекло витрины и проник внутрь помещения, откуда похитил цветы и мягкую игрушку, причинив своими действиями магазину материальный ущерб на сумму около 8 тысяч рублей.

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении псковича по статье 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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