Псковичей приглашают на встречу в рамках проекта «Христианство в литературе и искусстве»

18:46, 29 марта 2024, ПАИ

Лекция «Незнакомые незнакомцы: случайные встречи в жизни героев Юрия Нагибина и Александра Борщаговского» пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Встреча состоится в рамках проекта «Христианство в литературе и искусстве».

«Поговорим о встречах, об их своевременности с точки зрения православного мировоззрения, посмотрим кадры из чёрно-белых любимых кинофильмов, почитаем знакомые и неизвестные произведения», – пригласили организаторы псковичей.

Начало мероприятия в 13:00. Вход свободный.