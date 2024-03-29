Псковичей приглашают на встречу в рамках проекта «Христианство в литературе и искусстве»
Лекция «Незнакомые незнакомцы: случайные встречи в жизни героев Юрия Нагибина и Александра Борщаговского» пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.
Встреча состоится в рамках проекта «Христианство в литературе и искусстве».
«Поговорим о встречах, об их своевременности с точки зрения православного мировоззрения, посмотрим кадры из чёрно-белых любимых кинофильмов, почитаем знакомые и неизвестные произведения», – пригласили организаторы псковичей.
Начало мероприятия в 13:00. Вход свободный.
Псковичей приглашают на встречу в рамках проекта «Христианство в литературе и искусстве»
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