«Неконцерт» состоялся в зале Псковской областной филармонии

Программу «Неконцерт» представили зрителям на сцене Псковской областной филармонии сегодня, 29 марта. Детский камерный оркестр под управлением Алексея Верховена и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова показали симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк». Второе отделение концерта представил детский оркестр русских народных инструментов под руководством Юлии Баранчиковой. В исполнении юных народников прозвучали «Вредные советы» Григория Остера.