Смартфоны от корейского производителя смогут переводить телефонные разговоры на русский язык в реальном времени

10:23, 11 апреля 2024, ПАИ

Южнокорейская компания Samsung Electronics введёт русский язык в технологию искусственного интеллекта Galaxy AI. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

На данный момент технология позволяет переводить телефонные разговоры на 13 различных языков в режиме реального времени. Перевод осуществляется в голосовом или текстовом формате.

В предстоящем расширении в апреле технология будет дополнена тремя новыми языками – русским, арабским, индонезийским, а также австралийским английским, кантонским (китайским) и канадским французским диалектами.

Также производитель планирует добавить в этом году румынский, голландский, турецкий и шведский языки.

В Samsung Electronics отметили, что новые языки будут доступны для загрузки «начиная с апреля и в течение последующих месяцев».