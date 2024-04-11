Смартфоны от корейского производителя смогут переводить телефонные разговоры на русский язык в реальном времени
Южнокорейская компания Samsung Electronics введёт русский язык в технологию искусственного интеллекта Galaxy AI. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.
На данный момент технология позволяет переводить телефонные разговоры на 13 различных языков в режиме реального времени. Перевод осуществляется в голосовом или текстовом формате.
В предстоящем расширении в апреле технология будет дополнена тремя новыми языками – русским, арабским, индонезийским, а также австралийским английским, кантонским (китайским) и канадским французским диалектами.
Также производитель планирует добавить в этом году румынский, голландский, турецкий и шведский языки.
В Samsung Electronics отметили, что новые языки будут доступны для загрузки «начиная с апреля и в течение последующих месяцев».
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Смартфоны от корейского производителя смогут переводить телефонные разговоры на русский язык в реальном времени