Медцентр «Лидер» в Пскове обеспечивает пациентам широкий спектр помощи

11:21, 17 апреля 2024, ПАИ

Пройти всех врачей за один день, беспроблемно попасть на прием к узкому специалисту или организовать выездную диспансеризацию – все это возможности псковского медцентра «Лидер». Как устроена его работа и как здесь оказывают помощь пациентам — смотрите в сюжете.

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