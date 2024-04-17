Медцентр «Лидер» в Пскове обеспечивает пациентам широкий спектр помощи
Пройти всех врачей за один день, беспроблемно попасть на прием к узкому специалисту или организовать выездную диспансеризацию – все это возможности псковского медцентра «Лидер». Как устроена его работа и как здесь оказывают помощь пациентам — смотрите в сюжете.
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