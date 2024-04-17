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Культура

Псковский драмтеатр проведёт два концерта для семей мобилизованных 

Два благотворительных концерта покажет Псковский драмтеатр для семей погибших и мобилизованных в зону СВО 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Фото: ПАИ

«Благодаря акции родители с маленькими детьми смогут бесплатно посетить симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк», мероприятием для семейного посещения (12+) станет камерный концерт солистов оперы Мариинского театра», – рассказали в театре.

Показ симфонической сказки будет организован исключительно для семей мобилизованных. На камерный концерт театр безвозмездно передал половину от общего числа билетов.

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