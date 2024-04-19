ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет въезжать в Литву

07:45, 19 апреля 2024, ПАИ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Филиппа Киркорова на запрет въезжать в Литву, пишет ТАСС.

«ЕСПЧ отклонил жалобу Филиппа Киркорова по поводу запрета на въезд в Литву из-за поддержки действий России в Крыму. Что интересно, оказывается, человек, считает ЕСПЧ, не имеет права иметь свое мнение, а точнее имеет право иметь лишь то мнение, которое согласовано с ЕСПЧ. А если человек думает иначе, чем разрешено ЕСПЧ, то он не имеет права на беспристрастное рассмотрение своего дела», – сказал адвокат певца Александр Добровинский.

В январе 2021 года миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц. Ему запретили посещать страну в течение пяти лет.