Как ВИЧ влияет на жизнь псковичей, расскажут на «Серебряном дожде»

12:03, 17 мая 2024, ПАИ

Заместитель главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Галина Горбунова и врач-инфекционист Псковской областной инфекционной клинической больницы Вероника Козубова станут гостями программы «Анамнез» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 мая, в 14:00.

Насколько ВИЧ-инфекция распространена в Псковской области? Какова динамика распространения ВИЧ? Кто сейчас чаще заражается ВИЧ? Какова средняя продолжительность жизни с ВИЧ-инфекцией? Как за последние годы изменились методы лечения? Где обследоваться и как не допустить заражения? Можно ли эту инфекцию искоренить навсегда?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостям эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.